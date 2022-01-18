Больше половины французов уверены, что Макрон будет переизбран в 2022 году

Больше половины французов уверены, что нынешний глава государства Эммануэль Макрон будет переизбран в 2022 году, сообщает телеканала «БФМ-ТВ». При опросе участвовали более 1 тыс. граждан Франции. 52% опрошенных разочарованы действиями президента. 26% ответили, что по этому вопросу «слишком рано высказываться», 22% довольны его президентством. Ранее в правительстве Франции назначили дату выборов президента на 10 и 24 апреля 2022 года.