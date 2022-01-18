Норвежский суд рассмотрит просьбу террориста Брейвика о досрочном освобождении

Суд в Норвегии рассмотрит просьбу террориста Андерса Брейвика о досрочном освобождении после 10 лет заключения под стражей. Он утверждает, что за это время исправился и больше не опасен для общества. Судебное заседание состоится 18 января. Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного количества продлений этого срока. При этом, в одиночной камере у него три комнаты, душ, компьютер и тренажеры. Брейвика приговорили к заключению за теракты в Осло в 2011 году, в результате которых погибли 77 человек.