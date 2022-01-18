Организаторы Australian Open «глубоко сожалеют», что инцидент с Джоковичем повлиял на других игроков

Они также признали, что эта история стала «уроком, который нужно усвоить», передает обращение Australian Open канал France 24.



Теннисист Новак Джокович был депортирован из Австралии из-за отсутствия прививки против коронавируса. Он пытался оспорить решения суда, но потерпел неудачу.



Премьер-министр Австралии заявил, что поддерживает решение не пускать серба серба в страну, потому что он может угрожать окружающим. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич назвал решение австралийского суда «охотой на ведьм».