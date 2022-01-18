Певица Монеточка продаст квартиру в Москве из-за публикации её адреса в Mash

Певица Монеточка заявила в своём инстаграме, что из-за публикации её адреса проживания в Mash её придётся продать свою квартиру в Москве. У издания более миллиона подписчиков на площадке публикации. «Выкладывая фото, вы думаете, что ко мне никто не придет? Так вот, уже пришли. Спасибо придурочным изданиям за то, что я уже не могу и не смогу нормально жить в нашей новой квартире», написала она.

Публикация с адресными данными вышла в издании 17 января. Mash написал, что покупка обошлась в 20 млн. рублей. Канал назвал район, где находится квартира певицы, и опубликовал видео с домом и подъездом.