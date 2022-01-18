Певица Монеточка продаст квартиру в Москве из-за публикации её адреса в Mash

Публикация с адресными данными вышла в издании 17 января. Mash написал, что покупка обошлась в 20 млн. рублей. Канал назвал район, где находится квартира певицы, и опубликовал видео с домом и подъездом.
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Публикация с адресными данными вышла в издании 17 января. Mash написал, что покупка обошлась в 20 млн. рублей. Канал назвал район, где находится квартира певицы, и опубликовал видео с домом и подъездом.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…