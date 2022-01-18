«Ветераны России» потребовали возбудить против писателя Шендеровича* уголовное дело о реабилитации нацизма

Общественное движение пожаловалось в Генпрокуратуру, СК и УМВД. Как говорится в обращении, поводом стало выступление писателя и журналиста Шендеровича* в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 6 мая 2021 года.

Представители организации убеждены, что Шендерович* оценил роль СССР в ВОВ как «порабощение части Германии и Восточной Европы сталинским СССР и продолжением репрессивной политики внутри Советского Союза».

В январе писатель предсказал возбуждение уголовного дела и покинул Россию.

* — власти РФ считают иноагентом