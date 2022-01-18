В Минобороны Белоруссии сообщили, что подразделения войск РФ прибывают в страну

Они проведут учения с белорусскими военным для проверки сил реагирования в рамках Союзного государства. Учения получили название «Союзная решимость» и пройдут с 10-го по 20-е февраля, говорится в сообщении Министерства обороны Белоруссии.



В нем также отмечается, что прибытие войск будет проходить на протяжении всего первого этапа, поскольку проверка является внезапной.