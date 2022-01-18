МИД КНР назвал беспочвенными опасения, что во время Олимпиады произойдут хакерские атаки на смартфоны и компьютеры

Безопасность пекинской Олимпиады гарантирована китайскими властями, заявил представитель МИД КНР во время брифинга. Вопрос возник в связи с тем, что некоторые страны, включая США, не советуют своим атлетам и чиновникам брать личную технику в Пекин.



Ранее также сообщалось, что США, Великобритания, Австралия, Япония и другие страные намерены объявить дипломатический бойкот играм в Пекине.