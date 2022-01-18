Кировский суд приговорил экс-министра лесного хозяйства Шургина к 4,5 года лишения свободы

Ленинский районный суд Кирова приговорил экс-министра лесного хозяйства Алексея Шургина к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строго режима. При вынесении приговора учли срок домашнего ареста. По версии следствия, Шургин содействовал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко в получении взяток с предпринимателей за сделки купли-продажи древесины. Шургина обвиняли в получении взяток на общую сумму порядка 23 млн рублей по 18 эпизодам. На должности министра лесного хозяйства он пробыл с 2018 года до задержания в 2020 году.