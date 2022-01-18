TikTok начал исполнять закон о «приземлении», разместив на своих ресурсах форму обратной связи для граждан

Другие два требования закона пока что не исполнены, сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на сайт Роскомнадзора.



Ранее стало известно, что компания Apple и приложение Likee разместили рабочие кабинеты и те самые электронные формы на сайте Роскомнадзора. Пресс-служба Likee тогда сообщила «Интерфаксу», что уже заканчивает процедуры по открытию офиса в России.