Новиков: для Зеленского отсутствие ареста экс-президента с первой попытки является провалом

Второй раз уже будет не будет тем, что нужно. «Все понимают, что эти цифры, которые все любили повторять – за Порошенко 26%, за Зеленским 73% — уже далеко не 73%», заявил адвокат экс-президента Украины Илья Новиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Он дополнил, что Офис Зеленского пытался создать впечатление, что Порошенко испугался и убежал.