Штамм «омикрон» назвали более опасным для детей, чем «дельту»

В первую очередь, в зоне риска оказываются дети старше 12-летнего возраста и те, кому меньше трех лет, заявил в эфире телеканала «Дождь*» врач-вирусолог Евгений Тимаков. Теперь вирус поражает почти всех детей.



Что касается прошлой группы риска — людей старше 70-ти, то они имеют тот же процент осложнений и летальности от «омикрона», что и от предыдущих штаммов. Новая мутация «особенно страшна» для них, если они не привиты.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.