В 2021 году россияне приобрели недвижимости в Турции на 75% больше, чем годом ранее

В 2021 году россияне приобрели недвижимости в Турции на 75% больше, чем в 2020-ом, сообщает турецкий статистический институт.

В 2020 граждане РФ приобрели 3 078 объектов недвижимости, а в 2021 — 5 379. Экономисты это связывают с обвалом турецкой лиры. В ноябре курс национальной валюты рухнул на треть по сравнению с началом года.