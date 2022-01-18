The New York Times: РФ начала эвакуировать дипломатов из своего посольства и консульств на Украине

5 января Киев покинули 18 детей и жен российских дипломатов. В ближайшие дни покинут страну еще 30 человек. Украинские и американские чиновники объясняют это «отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой», сообщает издание.

Иностранные СМИ с осени 2021 года сообщали о переброске российских военных сил к границе с Украиной и возможном вторжении в страну в начале 2022 года.

В МИД РФ прокомментировали публикацию. В министерстве сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.