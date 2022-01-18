Посол РФ в Белоруссии: Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Белоруссии

Наращивание военных сил НАТО у границ Белоруссии не остается незамеченным со стороны РФ. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. «Со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ», — сообщил Грызлов. Также новый посол РФ в Белоруссии назвал продолжение многоплановой интеграции стран в рамках союзничества главным приоритетом.
2022-01-18T09:17:07+03:00
2022-01-18T09:21:34+03:00
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09:17, 18 января 2022
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