Посол РФ в Белоруссии: Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ Белоруссии

Наращивание военных сил НАТО у границ Белоруссии не остается незамеченным со стороны РФ. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. «Со стороны Польши были переброшены дополнительные силы, в том числе тяжелое вооружение, к белорусской границе. При этом используются дальние бомбардировщики Ту-22М3, многоцелевые истребители Су-30СМ», — сообщил Грызлов. Также новый посол РФ в Белоруссии назвал продолжение многоплановой интеграции стран в рамках союзничества главным приоритетом.