Минздрав Казахстана: Заболеваемость COVID-19 в республике за месяц выросла в среднем в 20 раз

За последний месяц в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 19,6 раза, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният. Более 60% суточной заболеваемости приходится на Нур-Султан, где заболеваемость выросла в 32 раза, в Алма-Аты рост увеличился в 8 раз, в Карагандинской области — в 9 раз. В Казахстане развернуты более 21 тыс. инфекционных коек, из них занято 33%. При этом летальность снизилась в 2,5 раза. По последним данным, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 9 тыс. 698 случаев заражения COVID-19.
2022-01-18T09:06:02+03:00
2022-01-18T09:16:02+03:00
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09:06, 18 января 2022
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