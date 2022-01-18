Жители юга Сахалина ощутили землетрясение магнитудой 3,8 во второй половине дня 18 января (в 07:57 по Московскому времени). Подземные толчки ощутили в городе Холмске, в селах Холмского, Томаринского и Долинского районов. Эпицентр оказался в 8 км восточнее села Пионеры на глубине 13 км, говорится в официальном сообщении Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН. В соцсетях местные жители писали, что шкафы в домах «ходили ходуном». Никто не пострадал.
2022-01-18T08:57:49+03:00
2022-01-18T08:57:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:57, 18 января 2022
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