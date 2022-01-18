Более 1500 подростков привились первым компонентом вакцины «Спутник М»

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о проведении половины запланированной работы третьей фазы исследования. Она началась в ноябре. За это время более 1,5 тыс. подростков сделали прививку первым компонентом, более 1,2 тыс. из них — и первым, и вторым". Ни у одного вакцинированного подростка серьезных реакций на вакцину зафиксировано не было. Отмечались небольшое повышение температуры, утомляемость и боль в месте инъекции.