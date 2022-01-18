В 46 регионах России превышены эпидпороги по ОРВИ и вирусам гриппа

Активные рост заболевших приходится на последние две недели. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Заболеваемость надзорное ведомство зарегистрировало среди всех возрастных групп.