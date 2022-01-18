В 46 регионах России превышены эпидпороги по ОРВИ и вирусам гриппа

Активные рост заболевших приходится на последние две недели. Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Заболеваемость надзорное ведомство зарегистрировало среди всех возрастных групп.
2022-01-18T08:18:35+03:00
2022-01-18T08:19:22+03:00
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08:18, 18 января 2022
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