В Правительстве Казахстана назвали причину подорожания сжиженного газа, из-за которого начались беспорядки

В Правительстве Казахстана считают, что цены на сжиженный газ поднялись из-за «несовершенства механизма ценообразования на электронной торговой площадке». Об этом сообщает ORDA со ссылкой на антимонопольное агентство. Совместно с прокуратурой ведомства начали расследование в отношении 6 оптовиков. Их обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением. В список проверок попали: АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» и еще 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа. Как сообщили изданию, в этом году рынок газа будет находится на постоянном контроле.