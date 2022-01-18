В Правительстве Казахстана назвали причину подорожания сжиженного газа, из-за которого начались беспорядки

В Правительстве Казахстана считают, что цены на сжиженный газ поднялись из-за «несовершенства механизма ценообразования на электронной торговой площадке». Об этом сообщает ORDA со ссылкой на антимонопольное агентство. Совместно с прокуратурой ведомства начали расследование в отношении 6 оптовиков. Их обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением. В список проверок попали: АО «Казмунайгаз», ТОО «Petrosun», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «СП Казгермунай», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «КазГПЗ» и еще 180 субъектов рынка розничной реализации сжиженного нефтяного газа. Как сообщили изданию, в этом году рынок газа будет находится на постоянном контроле.
2022-01-18T08:04:46+03:00
2022-01-18T08:57:41+03:00
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08:04, 18 января 2022
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