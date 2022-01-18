Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию портала госуслуг с Единой биометрической системой. До конца года на портал госуслуг можно будет заходить по биометрическим данным. А с помощью мобильного приложения граждане РФ смогут сами сдавать образцы лица и голоса. Однако, без сдачи биометрии пользователи будут ограничены в получении некоторых госуслуг онлайн, сообщает Forbes. В правительстве считают, что такие ограничения будут стимулировать отказников сдавать биометрию.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что мобильное приложении компании «Биометрия» уже имеет в базе данных биометрическую информацию пользователей из России. Количество скачиваний приложения превышает полумиллиона. Его запустили в 2018 году.