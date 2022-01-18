До конца года на портал госуслуг можно будет заходить по биометрическим данным

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что мобильное приложении компании «Биометрия» уже имеет в базе данных биометрическую информацию пользователей из России. Количество скачиваний приложения превышает полумиллиона. Его запустили в 2018 году.
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В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что мобильное приложении компании «Биометрия» уже имеет в базе данных биометрическую информацию пользователей из России. Количество скачиваний приложения превышает полумиллиона. Его запустили в 2018 году.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…