Астероид диаметром 1 км пролетит мимо Земли 18 января, — NASA

Как пояснили в агентстве, астероид безопасен для жителей Земли, так как пролетит на расстоянии 1,2 миллиона миль — пятикратное расстояние от Луны до Земли.
Источник фото: Sky News
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как пояснили в агентстве, астероид безопасен для жителей Земли, так как пролетит на расстоянии 1,2 миллиона миль — пятикратное расстояние от Луны до Земли.
Источник фото: Sky News
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…