Произошла авария на екатеринбургской подстанции, остановлены трамваи и автобусы

«В 06:07 [04:07 мск] на подстанции №13 ЕЭСК случилась авария, которая привела к отсутствию напряжения в контактной сети электрического общественного транспорта. Выпуск трамваев из Южного трамвайного депо во всех направлениях и организация движения трамваев по ул. 8 Марта на участке от ул. Куйбышева до ул. Шварца и троллейбусов по ул. Белинского были невозможны», — говорится в сообщении городской администрации.