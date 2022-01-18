Произошла авария на екатеринбургской подстанции, остановлены трамваи и автобусы

«В 06:07 [04:07 мск] на подстанции №13 ЕЭСК случилась авария, которая привела к отсутствию напряжения в контактной сети электрического общественного транспорта. Выпуск трамваев из Южного трамвайного депо во всех направлениях и организация движения трамваев по ул. 8 Марта на участке от ул. Куйбышева до ул. Шварца и троллейбусов по ул. Белинского были невозможны», — говорится в сообщении городской администрации.
2022-01-18T06:48:07+03:00
2022-01-18T06:48:07+03:00
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06:48, 18 января 2022
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