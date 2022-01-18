Разработчик видеоигр Activision Blizzard уволил из компании 37 человек за сексуальные домогательства

Кроме того, более 40 человек с июля получили дисциплинарные взыскания, сообщает The Wall Street Journal. В отчете компании говорится, что с июля руководство получило более 700 сообщений, в некоторых речь шла об одних и тех же инцидентах.

Летом 2021 года Activision Blizzard оказалась в центре секс-скандала. Компанию обвинили в том, что женщины постоянно подвергаются сексуальным домогательствам и получают меньшую зарплату за ту же или большую работу, чем мужчины.

Компания разработала World of Warcraft, Diablo, Overwatch и Call of Duty.