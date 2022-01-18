Рублев начал Открытый чемпионат Австралии с победы
Сегодня же с утра должен сыграть вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, его противником станет швейцарец Хенри Лааксонен.
Соревнование проходит с 17 по 30 января.
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