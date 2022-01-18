Рублев начал Открытый чемпионат Австралии с победы

2022-01-18T06:33:12+03:00 2022-01-18T06:33:12+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967418-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй раунд Открытого чемпионата Австралии. В следующий раз россиянин сыграет с победителем встречи между испанцем Роберто Карбальесом Баэной и Ричардасом Беранкисом из Литвы.

Сегодня же с утра должен сыграть вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, его противником станет швейцарец Хенри Лааксонен.

Соревнование проходит с 17 по 30 января.