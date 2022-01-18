«Последний богатырь: Посланник тьмы» собрал в прокате более двух миллиардов рублей

Такого результата лента Дмитрия Дьяченко достигла меньше чем за месяц. В результате третья часть приключенческой франшизы стала одной из самых кассовых картин в России. Действие в «Посланнике тьмы» разворачивается в вымышленном царстве Белогорье и в Москве. Главный герой Иван (Виктор Хориняк) пытается спасти свою невесту Варвару (Мила Сивацкая) и искоренить древнее зло. В этом ему помогают Баба-яга (Елена Яковлева), Кощей (Константин Лавроненко), Водяной (Сергей Бурунов), Колобок (Гарик Харламов) и волшебник Светозар (Тимофей Трибунцев), передает РИА Новости.
2022-01-18T06:21:04+03:00
2022-01-18T06:21:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:21, 18 января 2022
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