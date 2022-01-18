Губернатор Новой Вирджинии подписал указ об отмене обязательного ношения масок в школах

По словам Янгкина, родители сами вправе решать, как будет лучше для их детей. Некоторые из школ этого штата напомнили, что их политика относительно ношения масок не изменится. За это их поблагодарила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая также живет в Новой Вирджинии. Наряду с указом о масках Янгкин также подписал указ о прекращении обязательной вакцинации от COVID-19 для государственных служащих.
2022-01-18T05:59:46+03:00
2022-01-18T05:59:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:59, 18 января 2022
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