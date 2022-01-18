Глава МИД Японии Хаяси: Южная часть Курил находятся под контролем Токио

«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции. Таким образом он прокомментировал заявление своего российского коллеги на пресс-конференции в Москве 14 января.
2022-01-18T05:48:31+03:00
2022-01-18T05:48:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967404-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:48, 18 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…