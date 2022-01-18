Глава МИД Японии Хаяси: Южная часть Курил находятся под контролем Токио

«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции. Таким образом он прокомментировал заявление своего российского коллеги на пресс-конференции в Москве 14 января.