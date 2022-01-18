Начался новый этап туристического кэшбека, он продлится до 12 апреля

2022-01-18T05:32:58+03:00 2022-01-18T05:32:58+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967398-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Тур должен быть оплачен картой «МИР», кэшбек придет в виде 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Программа нацелена на внутренний туризм.

Российские туроператоры ожидают повышенного спроса в связи с тем, что новый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений, пишет Lenta.ru.