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05:32, 18 января 2022

Начался новый этап туристического кэшбека, он продлится до 12 апреля

Тур должен быть оплачен картой «МИР», кэшбек придет в виде 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Программа нацелена на внутренний туризм.
Российские туроператоры ожидают повышенного спроса в связи с тем, что новый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта. Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, для россиян подготовлено более двух миллионов предложений, пишет Lenta.ru.


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