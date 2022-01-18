Семья, пострадавшая от торнадо, подала в суд на Amazon из-за обрушения склада компании, — AP

Семья курьера, который погиб в прошлом месяце, когда торнадо обрушил завод Amazon в центральном Иллинойсе, где он работал, подала в суд на неправомерную смерть. Это первый судебный иск такого рода. Управление по охране труда и здоровья начало расследование. «К сожалению, похоже, что Amazon поставила на первое место прибыль в этот праздничный сезон, а не безопасность нашего сына и остальных пяти человек», — сказала мать погибшего Элис Макьюэн на пресс-конференции в понедельник.
2022-01-18T05:17:54+03:00
2022-01-18T05:17:54+03:00
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05:17, 18 января 2022
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