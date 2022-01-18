Фаучи: слишком рано говорить о том, станет ли «омикрон» последней волной пандемии коронавируса

Главный медицинский советник Белого дома, выступая на онлайн-конференции Всемирного экономического форума в Давосе, сказал: «неизвестно, будет ли это «живой вакциной» против вируса, на которую все надеются», сообщает CNBC. На данный момент в США полностью доминирует штамм «омикрон»: на него приходится около 95% всех выявленных случаев в день.