В городе Реутов возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в отделе полиции, — СК

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа.
2022-01-18T04:53:24+03:00
2022-01-18T04:53:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:53, 18 января 2022
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