В городе Реутов возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в отделе полиции, — СК

По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были предприняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа.