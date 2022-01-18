Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — предположил в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.