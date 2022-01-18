В Пакистане одобрили китайские традиционные лекарственные травы для лечения COVID

«Поскольку препарат опробовали на пациентах с различными вариантами коронавируса, мы ожидаем, что также он будет эффективен против «омикрона», как и против других вариантов», — цитирует Hong Kong Herald представителя Минздрава.

Испытания проводились на 300 пациентах, которые лечились дома. Показатель успеха составляет около 82,67 процента. По словам доктора Разы Шаха, главного исследователя испытаний, это лекарство будут применять со случаями легкой и средней степени тяжести.

Лекарство «Цзиньхуа Цинган» уже применяется для лечения коронавируса в Китае. Изначально оно создавалось для лечения гриппа H1N1.