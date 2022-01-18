Повреждения на главном острове Тонги, пострадавшем от цунами, препятствуют оказанию помощи пострадавшим, — Reuters

Верховная комиссия Новой Зеландии сообщила о повреждениях вдоль западного побережья главного острова Тонгатапу, где расположено множество курортов, и набережной столицы Нукуалофа. Толстый слой пепла покрыл весь остров. Официальных сообщений о раненых или погибших пока нет, но интернет и телефонная связь крайне ограничены, а отдаленные прибрежные районы остаются отрезанными от связи вовсе.
2022-01-18T04:30:07+03:00
2022-01-18T04:30:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 18 января 2022
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