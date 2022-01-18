12 тысяч заключенных содержатся в Ливии в нечеловеческих условиях, — Гутерриш

2022-01-18T04:18:29+03:00 2022-01-18T04:18:29+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967382-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Также генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что тысячи женщин и мужчин ежедневно сталкиваются с сексуальным насилием и торговлей людьми со стороны вооруженных групп, контрабандистов, а также сотрудников управления по борьбе с незаконной миграцией, которое действует при МВД.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил в отчете, полученном в понедельник Associated Press, что политическая миссия ООН в Ливии, известная как МООНПЛ, продолжает документировать случаи произвольного задержания, пыток, сексуального насилия и других нарушений международного права в учреждениях, находящихся в ведении правительства.