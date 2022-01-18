Торговая сеть «Верный» выкупила 37 бывших магазинов «Дикси»

Эксперты оценили сделку в 600-700 млн рублей. Представитель «Верного» рассказал Forbes, что общая площадь купленных объектов — 19 500 кв.метров. В 2021 году Mercury Retail Group в 2021 году продала «Магниту» за 87,6 млрд рублей торговую сеть «Дикси». В прошлогоднюю сделку из-за антимонопольных ограничений не вошли около 150 торговых точек, которые продолжили работу по брендом «Дешево».