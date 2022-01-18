Правительство Великобритании просит Королевский флот контролировать пролив Ла-Манш

2022-01-18T03:56:18+03:00 2022-01-18T03:56:18+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967374-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Такие меры необходимы из-за потока мигрантов. Министр внутренних дел Прити Пател заявила, что решение о привлечении министерства обороны появилось из-за низкой обороны Ла-Манша, поскольку мигранты используют канал для перемещения в другие страны.

Министр образования Надхим Захави сказал Sky News, что было «хорошей идеей» иметь единое командование и управление, которое «охватывало бы не только военно-морские корабли, но и все другие корабли, включая пограничные силы».