Гинцбург: центр Гамалеи разработал тест на вируснейтрализующие антитела к «омикрону»

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к «омикрону», но доступна она пока только у нас в центре», — сказал Александр Гинцбург агентству РИА Новости. Ранее Гинцбург сообщал агентству, что сам был инфицирован «омикроном», но не болел, благодаря защите вакцины «Спутник V». Удалось это установить именно благодаря данной тест-системе, которая показала высокий уровень вируснейтрализующих антител к «омикрону».
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