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03:27, 18 января 2022

Суд в Турции полностью оправдал обвиняемую в терроризме немецкую журналистку Мешале Толу

Как сообщила Толу в Twitter, такое решение не может компенсировать репрессии и 7 месяцев тюрьмы. Толу задержали в 2017 году по делу, которое возбудили после попытки военного переворота. Затем ее освободили под подписку о невыезде, после чего она покинула Турцию и уехала в Германию.


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