Суд в Турции полностью оправдал обвиняемую в терроризме немецкую журналистку Мешале Толу

Как сообщила Толу в Twitter, такое решение не может компенсировать репрессии и 7 месяцев тюрьмы. Толу задержали в 2017 году по делу, которое возбудили после попытки военного переворота. Затем ее освободили под подписку о невыезде, после чего она покинула Турцию и уехала в Германию.