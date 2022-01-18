Суд в Турции полностью оправдал обвиняемую в терроризме немецкую журналистку Мешале Толу

Как сообщила Толу в Twitter, такое решение не может компенсировать репрессии и 7 месяцев тюрьмы. Толу задержали в 2017 году по делу, которое возбудили после попытки военного переворота. Затем ее освободили под подписку о невыезде, после чего она покинула Турцию и уехала в Германию.
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