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03:19,
18 января 2022
Археологи обнаружили в Саудовской Аравии сеть дорог возрастом 4500 лет, вдоль которой сохранились древние гробницы
Исследователи из Университета Западной Австралии за последний год провели широкомасштабное расследование, включающее аэрофотосъемку с вертолета, наземную съемку, раскопки и изучение спутниковых снимков.
«Люди, живущие в этих районах, знали о них тысячи лет», — сказал CNN исследователь Мэтью Далтон. «Но я думаю, что до тех пор, пока мы не получили спутниковые снимки, не было известно, насколько они широко распространены».