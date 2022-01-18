Премьер Австралии Моррисон: в Содружестве не хватает тестов на коронавирус

Австралия столкнулась с нехваткой наборов для экспресс-тестирования на антиген в домашних условиях после того, как бессимптомным болеющим было приказано делать тесты самостоятельно. «Экспресс-тесты на антигены в дефиците во всем мире. Это не то, что происходит только в Австралии», — сказал Скотт Моррисон радиостанции 2GB в понедельник. «Это часть работы с «омикроном». «Омикрон» разрушил все».