2022-01-18T02:27:24+03:00
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02:27,
18 января 2022
Украина сообщила о второй за неделю кибератаке на правительственные ресурсы
Хакеры атаковали портал с информацией о правилах проведения госзакупок Украины Prozorro Infobox, сообщается на сайте украинской Госслужбы спецсвязи и защиты информации.
Форум Prozorro Infobox — отдельная система, не связанная с системой закупок Prozorro, указывает Госслужба спецсвязи. По ее сведениям, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Об этом пишет журнал Forbes.