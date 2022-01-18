Украина сообщила о второй за неделю кибератаке на правительственные ресурсы

2022-01-18T02:27:24+03:00 2022-01-18T02:27:24+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967352-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Хакеры атаковали портал с информацией о правилах проведения госзакупок Украины Prozorro Infobox, сообщается на сайте украинской Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

Форум Prozorro Infobox — отдельная система, не связанная с системой закупок Prozorro, указывает Госслужба спецсвязи. По ее сведениям, ни информационный ресурс Prozorro Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Об этом пишет журнал Forbes.