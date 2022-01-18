Иностранные инвесторы распродают российские активы

Суверенные долларовые евробонды России с погашением в 2047 году обвалились на 11% с начала года, а в ходе торгов понедельника пробили минимумы с июня 2019 года. Из российских долговых бумаг продолжают выходить нерезиденты, говорит он. Иностранным инвесторам, по данным ЦБ РФ, принадлежит 52,5% валютного госдолга России на 20,5 млрд долларов. Еще около 42,3 млрд долларов они держат в рублевых ОФЗ, а кроме того владеют 44% капитала Сбербанка. Об этом сообщает Finanz ru.
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