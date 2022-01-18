Z Архив новостей новости
5 2 6 1228
02:16, 18 января 2022

Иностранные инвесторы распродают российские активы

Суверенные долларовые евробонды России с погашением в 2047 году обвалились на 11% с начала года, а в ходе торгов понедельника пробили минимумы с июня 2019 года. Из российских долговых бумаг продолжают выходить нерезиденты, говорит он. Иностранным инвесторам, по данным ЦБ РФ, принадлежит 52,5% валютного госдолга России на 20,5 млрд долларов. Еще около 42,3 млрд долларов они держат в рублевых ОФЗ, а кроме того владеют 44% капитала Сбербанка. Об этом сообщает Finanz ru.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 112 6 6612 17.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Глубоко осмысленный подвиг: благодарность Алексею Навальному Важно то, что он показал пример, что он продемонстрировал, что в самой безнадежной ситуации, и не когда-то в античности, а сейчас, можно погибнуть, можно лишиться свободы, выйдя, тем не менее победителем…

5 90 6 9483 17.01
Новости

Представитель правительства ФРГ призвала российские ведомства отпустить Алексея Навального из заключения Уполномоченная германского правительства при МИД ФРГ по политике прав человека и гуманитарной помощи Луизе Амтсберг отметила, что приговор оппозиционеру последовал произвольно и был несоразмерным…

5 44 6 5037
Блоги

Вячеслав Володин: Снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США Сегодня Вашингтон как слон в посудной лавке — разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны…

5 68 6 8640 12.01
Новости

фото: @bazabazon Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде стран Пикеты и митинги состоялись в Болгарии, Чехии, Германии, США, Канаде и Испании…

5 58 6 7389
Блоги

Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…

5 99 6 12768 13.01
Блоги

Вячеслав Володин: Мирным протестом воспользовались террористы, бандиты, мародёры Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась…

5 76 6 10348 11.01
Новости

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении московского художника Он соорудил на Марсовом поле инсталляцию в виде фекалий…

5 47 6 6514
Блоги

Сергей Марков политолог

Политический спектакль Киева У них сейчас базовый план, — вывод во второй тур Порошенко и Зеленского. А там супер шоу! Триумф демократии! Впервые непредсказуемый финал! Полное подтверждение правильности курса США на путь зависимой страны к демократии…

5 61 6 8600 17.01
Новости

Евросоюз не получил письмо из России для признания сертификатов о вакцинации Это утверждает посол Евросоюза Маркус Эдерер…

5 73 6 11665
Новости

Handelsblatt: США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от системы SWIFT Как пишет издание со ссылкой на источники, вместо этого они рассматривают точечные экономические санкции против российских банков…

5 46 6 7602
Блоги

Вячеслав Володин: «У России есть чем постоять за себя, не доводите до таких аргументов» Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть…

5 173 6 28766 14.01
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 64 6 10797 15.01
Блоги

Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Лишение свободы Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи… И я принял решение переждать снаружи…

5 602 6 101210 11.01
Новости

фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Порошенко прошел паспортный контроль в аэропорту Киева После выхода из здания аэропорта Порошенко вышел к встречающим его сторонникам и выступил со сцены…

5 53 6 9471
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Он прилетел, но обещал вернуться Быстро пролетевший год окончательно лишил нас остатков всех иллюзий. Навального посадили. Посадили за то, что не смогли убить. Алексей решил, что убеждения для него важнее личной свободы…

5 95 6 17306 17.01

Популярное за неделю

Новости

Песков: в Кремле не следят за сообщениями об инциденте с участием генерала Баранова на охоте Глава московской полиции Олег Баранов мог участвовать в охоте, где пострадал человек…

5 34 6 51992
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
В России любая глобальная катастрофа имеет все признаки процветания. А процветание всегда имеет все признаки катастрофы…

5 47 6 90063 12.01
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
За последние 5 лет среди ваших родных и друзей кто-нибудь уехал из России по политическим причинам?
5 59 6 13787 11.01
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Америка не прогнулась — и что теперь? Сейчас, когда Америка сказала России «Нет!», а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложений от США и НАТО. Но ведь все уже сказано!..

5 385 6 199265 14.01
Блоги

Максим Шевченко журналист

Украинская война становится реальностью Хозяева страны смотрятся в зеркало Соловьева и Симоньян, в свои же федеральные каналы и хотят им верить: что все в порядке, что все только и думают, как бы «наказать бандеровцев»...

5 133 6 145138 12.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9396449
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5140205

Сегодня в эфире