Бывший советник Джонсона Каммингс: он солгал о вечеринке на Даунинг-стрит

Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что премьер-министр заранее знал о вечеринке с выпивкой на Даунинг-стрит во время первого локдауна из-за коронавируса и согласился, что она может быть проведена. Если будет установлено, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заранее знал о встрече и солгал парламенту, заявив, что считает это «рабочим мероприятием», ему будет гораздо больше угрожать увольнение с должности, пишет Sky News.