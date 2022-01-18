Бывший советник Джонсона Каммингс: он солгал о вечеринке на Даунинг-стрит

Бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что премьер-министр заранее знал о вечеринке с выпивкой на Даунинг-стрит во время первого локдауна из-за коронавируса и согласился, что она может быть проведена. Если будет установлено, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заранее знал о встрече и солгал парламенту, заявив, что считает это «рабочим мероприятием», ему будет гораздо больше угрожать увольнение с должности, пишет Sky News.
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