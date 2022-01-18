СНБО Украины: стране нужно больше оружия

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украине нужно «гораздо больше оружия» от партнеров. «Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — сказал он в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).