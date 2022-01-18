Более 70 мировых брендов призвали заключить пакт о борьбе с пластиковым загрязнением

В числе подписантов — Coca-Cola и Pepsico, Unilever и Nestle. В совместном заявлении отмечается, что соглашение должно предусматривать сокращение производства платика и «будет способствовать усилиям по борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия, принося положительные социальные и экономические последствия».
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