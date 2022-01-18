Автомобиль рухнул с эстакады в Калифорнии, погибли 3 человека

Три человека погибли после того, как машина, в которой они находились, сорвалась с эстакады шоссе недалеко от Лос-Анджелеса и приземлилась на улицу внизу, сообщили власти. Причины аварии выясняются, передает ABC News. По данным дорожного патруля Калифорнии, авария с участием одного автомобиля на межштатной автомагистрали 210 произошла около 20:30 в воскресенье в Пасадене.