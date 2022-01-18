Национальная школа тропической медицины: четвертая доза вакцины — слишком поздняя мера для «омикрона» в США

«К тому времени, как мы получим иммунный ответ и вакцинируем медицинских сотрудников, к тому времени, возможно, волна «омикрона» существенно утихнет, и нам придется беспокоиться о следующем штамме», — сказал директор школы Питер Хотез корреспонденту CNN. Ранние результаты израильского исследования показывают, что четвертая доза вакцины против Covid-19 может увеличить количество антител, но этого все еще недостаточно для предотвращения прорывных случаев омикрона.