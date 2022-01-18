ЕС грозит «двойная пандемия» — коронавируса и гриппа, — Reuters

Эксперт Европейского центра профилактики и контроля за болезнями сообщает, что сезон гриппа может растянуться до лета. Также с середины декабря вирусы гриппа циркулируют в Европе быстрее, чем ожидалось. По данным ECDC и Всемирной организации здравоохранения, в декабре число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии (ОИТ) неуклонно росло и достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года.