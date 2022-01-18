Джокович должен соблюдать санитарные правила Испании, чтобы участвовать в Madrid Open, — Санчес

2022-01-18T00:42:27+03:00 2022-01-18T00:42:27+03:00 https://echo.msk.ru/news/2967326-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал решение Австралии депортировать Джоковича, заявив, что он «полностью уважает решение правительства Австралии». Мадридский турнир стартует в конце апреля.

По данным министерства здравоохранения Испании, в настоящее время от посетителей требуется предъявить доказательство полной вакцинации, недавний отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов до прибытия или справку о выздоровлении от Covid-19.