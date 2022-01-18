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18 января 2022
Джокович должен соблюдать санитарные правила Испании, чтобы участвовать в Madrid Open, — Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес приветствовал решение Австралии депортировать Джоковича, заявив, что он «полностью уважает решение правительства Австралии». Мадридский турнир стартует в конце апреля.
По данным министерства здравоохранения Испании, в настоящее время от посетителей требуется предъявить доказательство полной вакцинации, недавний отрицательный результат ПЦР-теста в течение 72 часов до прибытия или справку о выздоровлении от Covid-19.